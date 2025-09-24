- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 228
- Время на прочтение
- 1 мин
Это есть в каждом доме: короля Чарльза напугала простая вещь на кухне
О конфузе, связанном с королем, рассказал писатель Том Бауэр.
Он написал биографию принца Филиппа под названием «Мятежный принц», на страницах которой он рассказал историю о сыне покойного принца, короле Чарльзе III. Согласно этой истории, тогдашний принц якобы «взвизгнул» и «задрожал» во время своего первого контакта с пищевой пленкой. Что так напугало будущего на тот момент короля — остается загадкой.
Как пишет журнал Ok!, одним из опасений принца Филиппа в отношении Чарльза была его оторванность от повседневной жизни, которая особенно проявилась во время борьбы с пластиковой пленкой. К счастью, на помощь пришла Камилла, она нашла способ объяснить Чарльзу, с чем он имеет дело.
«Он вошел в столовую и закричал. Опасаясь худшего, Камилла бросилась за ним. „Что это?“ — спросил муж, указывая на еду. „Это пищевая пленка, дорогой“, — ответила она, — писал автор в книге.
Напомним, ранее мы рассказывали о забавных причудах короля Чарльза и о том, каким привычкам он часто следует.