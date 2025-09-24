Это есть в каждом доме: короля Чарльза напугала простая вещь на кухне

Король Чарльз III / © Associated Press

Он написал биографию принца Филиппа под названием «Мятежный принц», на страницах которой он рассказал историю о сыне покойного принца, короле Чарльзе III. Согласно этой истории, тогдашний принц якобы «взвизгнул» и «задрожал» во время своего первого контакта с пищевой пленкой. Что так напугало будущего на тот момент короля — остается загадкой.

Как пишет журнал Ok!, одним из опасений принца Филиппа в отношении Чарльза была его оторванность от повседневной жизни, которая особенно проявилась во время борьбы с пластиковой пленкой. К счастью, на помощь пришла Камилла, она нашла способ объяснить Чарльзу, с чем он имеет дело.

Принц Чарльз и его отец принц Филипп

«Он вошел в столовую и закричал. Опасаясь худшего, Камилла бросилась за ним. „Что это?“ — спросил муж, указывая на еду. „Это пищевая пленка, дорогой“, — ответила она, — писал автор в книге.

Король Чарльз и королева Камилла

