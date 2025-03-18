Это есть в каждом холодильнике: два обязательных продукта в рационе принцессы Уэльской

Ни для кого не секрет, что принцесса Уэльская ведет очень здоровый образ жизни.

На протяжении многих лет своей публичной жизни Кейт открыто говорила о своей любви к определенным здоровым продуктам, и два из этих продуктов, играют роль в сохранении ее кожи здоровой и сияющей.

Согласно информации журнала OK!, принцесса Уэльская включает в свой завтрак два особых овоща, которые богаты белком и полезными витаминами — шпинат и капусту. Считается, что именно их будущая королева ест на завтрак, наряду с другими полезными ингредиентами. Среди них также есть авокадо — полезный продукт питания, который также любит и включил в свой рацион по рекомендации врачей король Чарльз III.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Ранее мы уже рассказывали, каких продуктов в своем рационе избегает принцесса Уэльская Кейт.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

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