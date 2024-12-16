Это есть в каждом холодильнике: какой любимый овощ у младшего сына Уэльских – принца Луи

Маленький принц, которому сейчас шесть лет, по словам его мамы Кейт просто обожает свеклу.

Однажды принцесса Уэльская рассказала об этом легенде кулинарии Мэри Берри во время специальной программы BBC под названием A Berry Royal Christmas. Тогда Кейт сказала, что овощи были огромным хитом в ее семье. Обсуждая еду, Кейт также рассказала о страсти семьи к выращиванию собственных овощей.

Принц Луи и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

"Мы выращиваем свои собственные овощи, у нас есть морковь, фасоль, свекла — наш огромный фаворит, Луи просто обожает свеклу".

А рассказывая о дочери, Кейт пошутила, что Шарлотта "очевидно любит свой картофель Шарлотт", - пишет express.co.uk.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Будущий король – принц Джордж – старший сын Кейт и Уильяма - очень любит итальянскую еду, а его самым любимым блюдом является паста карбонара.

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