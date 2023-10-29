Это фантастика: компания Adobe представила платье, изменяющее узоры в реальном времени

Мир моды постоянно подвергается изменениям и современные технологии уже активно становятся частью модных шоу, ведь чего стоят только показы бренда Coperni с использованием собак-роботов и белого спрея, который в соприкосновении с кожей превращается в белое платье.

Теперь же свое видение моды решила представить компания-разработчик компьютерного программного обеспечения Adobe, поскольку в новом проекте Primrose презентовала интерактивное платье.

Платье показаное на публике в Лос-Анджелесе способно мгновенно менять форму и дизайн, что делает его чудом в мире моды и современных технологий. Оно сделано не из обычной ткани, а представляет собой гибкий текстильный неэмиссионный дисплей в виде маленьких чешуек, которые могут изменять и создавать разные рисунки на платье. Управлять изделием можно с помощью уствройств или простых движений тела.

Создала и презентовала это платье исследовательница Кристен Дик.

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