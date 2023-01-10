Это фиаско: американский ведущий высмеял принца Гарри и его мемуары накануне интервью с герцогом Сассекским

Принц Гарри ведет себя не как член королевской семьи, а как селебритис, которого фотографируют папарацци по пути на очередное шоу.

В преддверии выхода книги "Запасной", который состоится сегодня, 10 января, принц Гарри посетил "Позднее шоу со Стивеном Кольбером" в Нью-Йорке, чтобы еще раз рассказать о своих мемуарах.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Гарри без жены Меган запечатлели на выходе из телестудии. Одет он был в синий пиджак, пуловер и синие джинсы, подобрав к ним слипоны. Гарри махал фотографам, когда направлялся в автомобиль.

Что интересно, накануне эфира мемуары принца были высмеяны ведущим шоу Стивеном Кольбером перед трансляцией их интервью по американскому телевидению вчера вечером, в котором комик сравнивает свою жизнь с Гарри Поттером и шутит, что новая книга доступна в качестве королевской памятной тарелки", - пишет Daily Mail.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

В трейлере к этому выпуску шоу Стивен Кольбер, похоже, больше сосредоточился на том, чтобы высмеивать членов королевской семьи и разлад Гарри с братом, а также на язвительных шутках о Британии и королевских особах, включая покойную королеву. После воспроизведения ролика, в котором Гарри описывает свою боль из-за того, что Уильям пытался избегать его в Итоне, ведущий говорит под гром смеха: "Это душераздирающе. Быть отвергнутым старшим братом в школе".

А в другом тизере Кольбер говорит, что книга "Запасной" доступна в твердом переплете, аудиокниге и "памятной тарелке" — шутка над Гарри и другими членами королевской семьи, чьи свадьбы и юбилеи отмечены посудой и посудой ограниченного выпуска.

А затем в очередной шутке над Гарри — и над королевской семьей, включая королеву, - Кольбер говорит: "Запаситесь корги и украдите бесценное культурное сокровище из одной из ваших колоний, потому что "Позднее шоу" становится имперским".

Похоже, принц Гарри еще не понял, что его мемуары не только не разрушат монархию, а скорее наоборот, сделают из него самого и его семьи посмешище.

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