Это фиаско: мемуары принца Гарри оказались самой "выбрасываемой" книгой среди туристов

Мемуары "Запасной", написанные мужем Меган Маркл, стали самой "выбрасываемой" книгой среди этого лета, от которой стремились избавиться туристы.

Как пишет Daily Mail, книжки забывали у бассейнов, в номерах отелей, а горничные даже находили их в мусорных баках. Такая тенденция была замечена по всей Европе и за ее пределами, в том числе в Испании, Греции и Турции.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Туроператор On The Beach заявил, что этим летом он получил 100 экземпляров автобиографии принца Гарри от работников отеля. А директор по работе с клиентами Зои Харрис заявила The Sun:

"Мы никогда не видели ничего подобного. Бюро находок на наших самых популярных курортах переполнены копиями книги "Запасной". Сначала мы подумали, что это забавно, но за последние несколько месяцев несколько других отелей прислали книги обратно".

Теперь книги, которые были возвращены, планируют раздавать онлайн бесплатно.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, долгожданная откровенная книга была продана тиражом 3,2 миллиона копий за первую неделю после ее выпуска в январе этого года и 1,4 миллиона только за первый день. Она стала самой быстро продаваемой научно-популярной книгой в Великобритании. В ней принц Гарри сделал ряд сенсационных заявлений, которые попали в заголовки газет по всему миру.

