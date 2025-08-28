ТСН в социальных сетях

Это фото королевы Летиции растрогало поклонников: что сделала жена короля Испании

Король и королева Испании вчера посещали природный парк у озера Санабрия в Саморе, который пострадал от пожаров, которые в этом месяце обрушились на регион.

Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и ее супруг король Филипп VI прервали свой отпуск, чтобы встретиться с людьми. Они любезно общались с публикой, а также фотографы сделали вот такое очень милое фото, которое растрогало многих поклонников Летиции до глубины души.

На снимке королева нежно гладит маленькую девочку по щеке и что-то говорит ей, а она отвечает ей с улыбкой на лице.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Напмоним, такие фото любит делать с детьми принцесса Уэльская Кэтрин. Она всегда небезразлична к маленьким поклонникам и на мероприятии всегда уделяет им внимание.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

