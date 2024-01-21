Это фото мы не видели раньше: редкий снимок принцессы Дианы в свадебном платье

Нам попался архивный кадр, который мы не видели и не публиковали ранее. На нем запечатлена принцесса Уэльская Диана во время свадебной фотосессии в Букингемском дворце. Кадр был сделан после их с принцем Чарльзом венчания (на тот момент наследником британского престола) в соборе Святого Павла в Лондоне.

На фото принцесса Диана позирует в платье, которое для нее пошила британский дизайнер Элизабет Эмануэль, работавшая с леди Ди несколько лет. Дизайн свадебного платья Элизабет разработала вместе со своим мужем.

Принцесса Диана в день своей свадьбы с принцем Чарльзом / Фото: Associated Press

Во время работы над свадебным платьем команда дизайнеров из 12 человек работала в тайне, чтобы сохранить детали наряда. Специальные люди охраняли свадебное платье, и каждую ночь его запирали в сейфе. По словам дизайнера, газеты предлагали тысячи фунтов ее команде за любую информацию, но сотрудники отказывались от них из уважения к Диане.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Associated Press

Фото выполнено в черно-белом формате. На нем Диана улыбается и выглядит такой счастливой.

Читайте также: