Это фото мы не видели раньше: роскошный снимок со свадьбы Кейт и Уильяма

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились 29 апреля 2011 года, через полгода после своей помолвки в ноябре 2010-го и почти десяти лет отношений.

В их интервью, которое было записано после помолвки, Уильям объяснил, почему так долго откладывал предложение для своей девушки Кейт, а она рассказала, что поняла и поддерживает его выбор.

Кейт и Уильям в день помолвки / Фото: Associated Press

Это фото было сделано в день их королевской свадьбы, теплым апрельским днем, в Вестминстерском аббатстве. Именно там состоялось венчание Кэтрин и Уильяма.

На фото невеста запечатлена за руку с женихом в аббатстве. На ней роскошное свадебное платье от Сары Бертон из Alexander McQueen, тиара Cartier Halo и роскошные серьги, подаренные Кейт ее родителями в честь свадьбы. Почему-то это фото никогда ранее не попадало нам на глаза. Пара выглядит такой милой и слегка взволнованной в свой особенный день.

Кейт и Уильям в день своей свадьбы, 29 апреля 2011 года / Фото: Associated Press

Напомним, их союзу уже более 12 лет. За эти годы Кейт родила троих детей – сына принца Джорджа – наследника трона, дочь принцессу Шарлотту и младшего сына - принца Луи.

Ранее мы рассказывали вам про две другие знаковые королевские свадьбы, которые прошли в Вестминстерском аббатстве.

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

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