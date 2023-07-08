"Это геноцид, а не конфликт": пес Патрон о пятисот днях войны в Украине

Собака-пиротехник для международной прессы подчеркнула, что полномасштабное вторжение России в Украину – это не конфликт, а геноцид.

Известный пес-сапер Патрон опубликовал в Instagram свое новое фото, на котором он запечатлен на руках у своего хозяина. В посте собака поделилась соображениями о пятисот днях полномасштабного вторжения России в Украину.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"500 дней ярости, грусти, потерь. 500 дней смелости, которая тронула мир. 500 дней отваги не только воинов, но и детей и даже животных. 500 дней, как мы уверены, что действительно "Душу й тіло ми положим за нашу свободу".

Многие отдали свою жизнь за эту свободу. Сегодня я думаю о них. О военных, о спасателях, о гражданских. Мы не знаем точных цифр, но я и не хочу, чтобы они были просто числами, статистикой. Я хочу, чтобы мы все помнили о них.

500 дней, когда весь цивилизованный мир объединился ради справедливости. Потому что не может так быть, чтобы людей просто расстреливали за национальность. Это геноцид, а не конфликт. Я хочу подчеркнуть это для международных СМИ, которые до сих пор тиражируют это слово.

Хотя на самом деле эта война длится уже более 100 лет. Иногда утихает, когда враг побеждает. Но больше мы этого не допустим. Никогда. Слава Украине! Героям Слава! Слава нации! Смерть противникам! Потому что Украина превыше всего!" – написал пес.

А еще Патрон поздравил с юбилеем главнокомандующего Вооруженными силами Украины: "С Днем рождения, Валерий Федорович Залужный".

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