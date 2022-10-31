Это не надо вспоминать снова: еще один близкий к Диане человек раскритиковал создателей сериала "Корона"

Уже известно, что сериал "Корона" будет транслировать события, предшествующие смерти принцессы Дианы в 1997 году.

Недавно мы показывали, как в Париже снимали сцену последних минут жизни принцессы Уэльской. Британцы возмущены тем, что такое драматическое событие хотят показать на экране. Возмущены и сыновья принцессы – принцы Уильям и Гарри. Но Netflix заявляет, что не собирается показывать саму аварию, а только лишь события, которые предшествовали ей.

Французский священник Ив-Мари Клошар-Бузетт, который читал принцессе Диане ее последние обряды, раскритиковал создателей сериала за такую грубую трактовку аварии, в которой погибла народная любимица принцесса Диана, пишет mirror.

Он считает, что эта сцена может навредить членам британской королевской семьи включая ее сыновей, брата, а также сестер.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

"Это грубо и, конечно, не нужно. Их съемки носят коммерческий характер, и они просто заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше зрителей. Нет нужды воссоздавать события той ночи. У Дианы есть дети, у нее есть брат и сестры, и это затрагивает чувства всей ее семьи. Они все пострадают от реконструкции этой аварии", - заявил священник.

Ранее такое же мнение выразила Дебби Франк, которая была астрологом принцессы Дианы.

Съемки сериала "Корона" / Фото: Getty Images

"Я чувствую, что смерть Дианы и авария стали самым большим потрясением для нашего поколения. Это оказало огромное влияние на национальную психику. Думаю, создатели "Короны" считают, что имеют право показать реконструкцию сцен, предшествовавших ее смерти, и что это имеет драматическое значение. Но родственники думают иначе", - сказала она.

Читайте также: