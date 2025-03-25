Это хороший доход: сколько зарабатывает няня детей Уэльских

У детей Кейт и Уильяма Уэльских прекрасная няня - Мария Тереза Борралло, которая присоединилась к семье, когда появился на свет первенец пары – принц Джордж в 2013 году.

Мария Тереза Борралло начала работать в семье, когда принцу Джорджу было всего несколько месяцев. Поскольку няня училась в одном из лучших учебных заведений мира, престижном колледже Норланд в Бате, можно ожидать, что она будет много зарабатывать. Трехгодичный курс бакалавриата по образованию и уходу за детьми младшего возраста в колледже стоит около 17 364 фунтов стерлингов в год и направлен на "снабжение студентов необходимыми профессиональными лидерскими, управленческими и практическими навыками для работы в различных контекстах раннего детства со специализацией на домашнем уходе за детьми".

По данным MailOnline, недавно получившие квалификацию няни могут зарабатывать до 42 000 тысяч фунтов стерлингов (более 54 тысяч долларов), а некоторые зарабатывают до 120 000 тысяч фунтов стерлингов (155 тысяч долларов) в год после нескольких лет опыта. Зарплата также будет включать такие льготы, как поездки за границу и роскошное жилье.

Мария Тереза Борралло / Фото: Getty Images

Мария Борралло, родившаяся в Испании, кажется легко адаптировалась к жизни в королевской семье. С момента, когда семья Уэльских переехала в Виндзор, в ее круглосуточных услугах нужда отпала, да и дети уже стали старше. Но, Мария все равно продолжает работать на семью, ведь Кейт и Уильям часто отсутствуют дома из-за исполнения своих королевских обязанностей.

Мария Тереза Борралло / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, каким пяти пунктам должна обязательно следовать няня детей Уэльских.

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