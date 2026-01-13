- Дата публикации
Это интересно: что члены британской королевской семьи скрывают на балконе Букингемского дворца
Члены королевской семьи Британии часто выходят на балкон Букингемского дворца, чтобы поприветствовать подданных.
Публика в такие моменты может ожидать, что король Чарльз и королева Камилла, принц и принцесса Уэльские и другие их родственники, которые появляются на балконе, могут махать им рукой и улыбаться, но есть еще один момент, который остается спрятан от глаз публики.
Журналу Hello! стало известно, что во время таких выходов на балконе прячут специальные экраны, чтобы члены королевской семьи могли видеть и Мэлл, и себя самих. Поскольку балкон обычно накрывают красной тканью для таких случаев, эти экраны скрыты от глаз публики.
«Они расположены по углам балкона, слегка наклонены. Перила обтянуты красной тканью, поэтому все оборудование можно спрятать за ними», — эксклюзивно рассказал журналу источник, близкий к проекту.
Члены королевской семьи каждый июнь появляются на балконе во время парада Trooping the Colour, где наблюдают за пролетом самолетов Королевских ВВС, а также выходят туда на другие важные даты — празднование Дня Победы, коронация короля и другие.
Именно на знаменитом балконе Букингемского дворца тогдашний принц Чарльз и его первая жена, принцесса Диана, поцеловались после свадьбы в 1981 году, а нынешние принц и принцесса Уэльские последовали их примеру, обменявшись не одним, а двумя поцелуями в 2011 году.
Первое зафиксированное появление членов королевской семьи на балконе состоялось в 1851 году, когда королева Виктория, прапрапрабабушка короля Чарльза, появилась на торжествах по случаю открытия Всемирной выставки.