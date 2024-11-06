Это интересно: что королева Елизавета II говорила о Дональде Трампе

За время пребывания на престоле королева Елизавета II несколько раз встречалась с Дональдом Трампом и его супругой Меланией.
В новой биографии Крейга Брауна "Путешествие вокруг королевы", автор рассказывает, что монарх не была в восторге от общения с тогдашним президентмо США и сочла его грубым.
"За время своего правления Ее Величество принимала у себя многих противоречивых иностранных лидеров, включая Башара Асада, Роберта Мугабе, Иди Амина, Дональда Трампа, императора Хирохито и Владимира Путина", — написал Браун. О том, что королева говорила о Путине мы писали ранее. А что насчет Трампа?
"Через несколько недель после визита президента Трампа она призналась одному из гостей за обедом, что находит его "очень грубым": ей особенно не нравилось, как он постоянно оглядывался ей через плечо, словно в поисках кого-то более интересного".
"Она не нашла их компанию дружелюбной. После их ухода она, возможно, даже высказала сдержанное слово неодобрения. И из всех лидеров именно Трампа она посчитала грубым! Это было как-то связано с королевским протоколом. Ну, он его нарушил, пройдя перед монархом, когда они осматривали почетный караул", - цитирует слова Брауна издание The Guardian.
Напомним, Дональд Трамп публично опроверг утверждение Брауна как "полную ложь" и назвал автора книги "подлецом".
"Я слышал, что я был ее любимым президентом, и вы тоже это слышали. Она говорила это многим людям", - сказал Трамп изданию Daily Mail.
Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядела Мелания в день ее свадьбы с Дональдом.
Читайте также:
- "Наша дружба продолжается": Мелания Трамп рассказала, о чем переписывается с королем Чарльзом III
- В платье-жакете и с молочным маникюром: Мелания Трамп на благотворительном ужине
- Повторила ошибку Мелании Трамп: красивое платье принцессы Уэльской стало мемом