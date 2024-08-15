Это интересно: две необычные пищевые привычки принцессы Анны

В день рождения королевской принцессы рассказываем о ее предпочтениях в еде.
Дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа - очень трудолюбивая женщина, только за прошлый год она посетила 457 официальных мероприятия.
Для того чтобы быть в ресурсе, принцесса никогда не пропускает завтрак, хотя он и не выглядит очень питательным. Свой день Анна начинает с фруктов и особенно любит очень спелые бананы.
Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди рассказал, что принцесса Анна отдает особое предпочтение бананам.
"Принцесса Анна почти всегда предпочитала почти черные — перезрелые — бананы, потому что они легче перевариваются", - говорит он. Ест Анна нарезанные кружочками бананы вилкой, пишет express.co.uk.
Обед Ее Высочество обычно пропускает, так же, как и ее брат король Чарльз III. Вместо этого она выбирает быстрые и полезные перекусы на ходу.
А ее дочь Зара Тиндалл однажды рассказала, что Анна всегда носит в своей сумке киви — "суперфрукт", известный высоким содержанием витамина С и полезными свойствами для пищеварения.
Среди предпочтений королевской особы также копченая рыба и фаршированный фазан, но эти блюда принцесса любит есть на плотный ужин, чтобы потом утром снова подкрепиться легкими фруктами.
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