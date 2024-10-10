Это интересно: дворецкий короля Чарльза рассекретил, что на самом деле ест монарх

Бывший дворецкий короля Чарльза поделился вкусовыми предпочтениями монарха на фоне новостей о том, что Его Величество стал есть на обед авокадо.

Грант Харролд, работавший дворецким тогдашнего принца Чарльза с 2004 по 2011 год, сказал, что, хотя монарх ест здоровую пищу, он не отказался бы от той же еды, которую любят многие из нас. В эксклюзивном интервью Express.co.uk Грант сказал, что король не отказался бы от пива и бургера, если бы ему их предложили.

король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Работая на королевскую семью, я понял, что в их привычках в еде нет ничего необычного. Король не отказался бы от бургера, он не отказался бы и от пива".

Бывший дворецкий также сообщил, что король ест как традиционную, так и современную пищу, часть которой выращивается в садах его королевских резиденций.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Он любит овощи и у него есть огород в Хайгроуве. Овощи всегда в меню. Если бы он собирался перекусить, он бы не сидел там с пачкой чипсов", - говорит бывший сотрудник монарха.

Подробности о пищевых предпочтениях короля Чарльза появились после того, как стало известно, что он стал есть авокадо на обед по рекомендации своих врачей.

"Теперь король съедает половину авокадо, чтобы поддерживать себя в течение дня. Это важно, особенно если вы больны", - говорит инсайдер.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что король Чарльз приостанавливает свое лечение от рака с разрешения врачей.

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