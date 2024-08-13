Это интересно: каким привычкам следовала королева Елизавета II во время перелетов

На аукционе Hansons Auctioneers будет выставлена целая серия личных вещей покойной королевы Елизаветы II, которую собрала стюардесса Элизабет Эванс, которая была членом экипажа самолета монарха и ее мужа - принца Филиппа - во время их тура по Сингапуру и Малайзии в 1989 году.

Эти памятные вещи унаследовала ее племянница - Джо Смоллвуд - и теперь планирует выставить вещи на аукцион.

Ожидается, что коллекция будет продана по цене от 400 до 600 фунтов стерлингов (от 511 до 767 долларов США) и включает в себя конфиденциальные инструкции о том, что необходимо королеве во время полета, в которых говорится, что она любила "держать под рукой миску мятных леденцов Velva" и часто пила мартини на борту. Также королева любила брать с собой в самолет собственные подушки для комфортного сна и постель, пишет People. Членов экипажа также предупреждали, что, если монарх уснет до приземления, они не должны ее беспокоить.

Элизабет Эванс, которая умерла в возрасте 70 лет в 2017 году, обслуживала многих высокопоставленных пассажиров за свою 28-летнюю карьеру в British Airways. Среди звезд были Род Стюарт, Патрика Суэйзи и Арнольд Шварценеггер. Коллекция, выставленная на аукцион, также включает подписанные меню и автографы музыкантов и актеров, а также легенды тенниса Билли Джин Кинг.

Королева Елизавета II в самолете / Фото: Getty Images

"Найдя эту сокровищницу, связанную с карьерой и опытом моей тети в BA, особенно с фантастическими полетами на "Конкорде" и службой королеве, я с грустью узнала, что ничего из этого не увидело свет", — продолжила она. "Я считаю, что эта коллекция — маленькая частичка истории, которой должна поделиться и которой должен наслаждаться кто-то другой".

Аукцион антиквариата и предметов коллекционирования Hansons Auctioneers пройдет с 15 по 20 августа.

Королева Елизавета II в самолете / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как выглядела Елизавета II, когда она впервые появилась на публике в роли королевы и вышла из самолета.

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