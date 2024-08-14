Это интересно: любимое хобби короля Чарльза, которое забавляло его мать Елизавету II

Король Чарльз III известен своей любовью к природе. Есть у монарха одно причудливое хобби с детства, он обожает лабиринты.

Недавно Чарльз построил новый сад-лабиринт в своем королевском поместье Сандрингем в Норфолке, вдохновленный сложным лабиринтом, который ему нравился в детстве. Его покойную мать королеву Елизавету II всегда забавляло это хобби сына.

Дженни Бонд, бывший корреспондент BBC, рассказала изданию OK! О новом лабиринте короля:

"Я уверена, что покойная королева была бы весьма удивлена, узнав, что ее маленький мальчик предается одному из своих странных хобби: ищет выход из лабиринта. Он проводил часы, пытаясь обойти лабиринт в Сандрингеме, когда был ребенком. Этот лабиринт был разобран много лет назад, но теперь его восстановили... и он стал еще лучше".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Также у короля есть построенный лабиринт в Дамфрис-хаусе в Эйршире и еще один в шотландском Балморале, спроектированный в форме национального цветка Шотландии — чертополоха.

Король будет с удовольствием наблюдать, как его внуки играют в лабиринтах. Жаль только, что не все внуки могут к нему приехать, так как дети Меган и Гарри, например, живут в Калифорнии. В остальное время лабиринты будут открыты для широкой публики.

Напомним, ранее мы рассказывали, о том, что садовник короля Чарльза поделился советами по уходу за растениями.

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