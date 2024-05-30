Это интересно: о чем говорят жесты руками, которые делает Меган Маркл

Меган Маркл с первых дней жизни в британской королевской семье чувствовала себя очень уверенно.

Эксперты по языку тела неоднократно анализировали язык жестом герцогини Сассекской. Один из них, Даррен Стэнтон, как-то говорил, что Меган выглядела одной из самых уверенных в себе особ среди всех членов семьи.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

На публике Меган часто демонстрировала так называемые жесты власти, например, уверенно клала руку на спину своего мужа Гарри или дотрагивалась до его плеч, тем самым как бы оказывала поддержку своему супругу.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Также герцогиня иногда сжимает кисть Гарри и его руку чуть выше запястья, что говорит о том, что она не всегда чувствует себя в безопасности. Но, она определенно на публике ощущает себя в "своей тарелке".

Меган и Гарри в день объявления о помолвке / Фото: Associated Press

У принца Гарри, напомним, также есть жест, который он часто демонстрирует на публике.

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