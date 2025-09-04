Это интересно: почему дети Кейт и Уильяма Уэльских ходят в школу в шортах

Кейт и Уильям с детьми по пути в школу / © Getty Images

Мы редко видим фотографии детей Уэльских по пути в школу, но несколько раз Кейт и Уильям приглашали фотографов, чтобы запечатлеть первый день в школе их отпрысков. Это было в сентябре 2017 года, когда их старший сын — принц Джордж пошел в первый класс в школу Thomas’s Battersea.

На фотографиях видно, что юный принц (будущий король Великобритании) был одет в темно-синие шорты, рубашку и джемпер, а также обут в черные кожаные туфли. Носить шорты в школу в Британии — обычное дело и, часто, это один из вариантов школьной формы. Но в случае с членами королевской семьи — это еще и их семейная традиция, которая гласит, что мальчики из высших слоев общества до определенного возраста (обычно до 8 лет) носят шорты, а не брюки. Исключением не становится даже прохладная британская погода.

Кейт и Уильям с детьми Шарлоттой и Джорджем по пути в школу / © Getty Images

Второй раз мы видели детей Уэльских по пути в школу в 2022 году, когда Кэтрин и Уильям сопровождали их в их первый день в новой школе Ламбрук в Виндзоре, вскоре после переезда семьи в новый дом. На фотографиях мы видим, что Джордж и его младший брат Луи одеты в одинаковые шорты и рубашки, а их сестра Шарлотта — в голубое платье.

Кейт и Уильям с детьми Шарлоттой и Джорджем и Луи по пути в школу / © Getty Images

К сожалению, в этом году Кейт и Уильям не показали нам фотографии своих детей со школы. Но, вряд ли в их школьном дресс-коде что-то изменилось.