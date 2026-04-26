Это интересно: почему королева Елизавета II запретила членам своей семьи есть чеснок

Хотя иногда они и откладывают вечернее меню в пользу позднего похода в McDonald’s (как это часто делала принцесса Диана со своими сыновьями принцем Уильямом и принцем Гарри), большую часть времени они собираются за столом для полноценного обеда.

Бывший королевский повар Даррен Макгрейди, который готовил для всех, от королевы Елизаветы и принца Филиппа до Дианы и ее семьи, рассказал о пищевых привычках Виндзоров.

В интервью Marie Claire он рассказал об удивительно обычном завтраке покойной королевы: «Немного хлопьев Kellogg’s из пластикового контейнера, которые она накладывала себе сама. И немного чая Дарджилинг».

Но королева Елизавета всегда исключала из меню один ингредиент и это чеснок. Это основной ингредиент многих популярных блюд, но вы никогда не увидите его в меню королевского банкета.

«Королева никогда не включала чеснок в меню, — сказал шеф-повар. — Она ненавидела его запах, ненавидела его вкус», — сказал Даррен, цитирует его instyle.

Запрет был введен по вполне логичной причине, ведь после употребления чеснока остается специфический запах, что может быть не очень приятно собеседнику.

