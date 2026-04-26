ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
387
Время на прочтение
1 мин

Это интересно: почему королева Елизавета II запретила членам своей семьи есть чеснок

Члены королевской семьи нанимают поваров, которые могут удовлетворить любые их прихоти, от изысканных ужинов до деликатесных закусок.

Автор публикации
Ольга Кузьменко
Комментарии
Королева Елизавета II

Королева Елизавета II / © Getty Images

Хотя иногда они и откладывают вечернее меню в пользу позднего похода в McDonald’s (как это часто делала принцесса Диана со своими сыновьями принцем Уильямом и принцем Гарри), большую часть времени они собираются за столом для полноценного обеда.

Бывший королевский повар Даррен Макгрейди, который готовил для всех, от королевы Елизаветы и принца Филиппа до Дианы и ее семьи, рассказал о пищевых привычках Виндзоров.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / © Associated Press

Принц Чарльз и королева Елизавета II / © Associated Press

В интервью Marie Claire он рассказал об удивительно обычном завтраке покойной королевы: «Немного хлопьев Kellogg’s из пластикового контейнера, которые она накладывала себе сама. И немного чая Дарджилинг».

Но королева Елизавета всегда исключала из меню один ингредиент и это чеснок. Это основной ингредиент многих популярных блюд, но вы никогда не увидите его в меню королевского банкета.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Королева Елизавета II / © Associated Press

«Королева никогда не включала чеснок в меню, — сказал шеф-повар. — Она ненавидела его запах, ненавидела его вкус», — сказал Даррен, цитирует его instyle.

Запрет был введен по вполне логичной причине, ведь после употребления чеснока остается специфический запах, что может быть не очень приятно собеседнику.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой продукт обязательно ввел в свой рацион король Чарльз после того, как ему поставили диагноз рак.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
387
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie