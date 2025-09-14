Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press

Принц Гарри посетил Украину во второй раз. Впервые он приезжал во Львов в апреле 2025 года, а в пятницу, 12 сентября, посетил первый раз Киев. По данным британской прессы это не стало приятной новостью для его брата — принца Уэльского Уильяма.

Герцог Сассекский отправился в Киев с командой своего фонда Invictus Games Foundation по приглашению украинского правительства в поддержку раненых военнослужащих.

Принц Гарри в Киеве / © Getty Images

Это уже второй визит Гарри в Украину с начала российского вторжения в 2022 году. В апреле он посетил Львов на западе страны. Во время первой поездки Гарри в Украину, как пишет express.co.uk, принц Уэльский был недоволен и выразил свое недовольство сотрудниками Кенсингтонского дворца, которые настоятельно рекомендовали ему воздержаться от поездки.

Источники рассказали о разочаровании наследника престола и заявили, что он был «раздражен» визитом Гарри после того, как сотрудники службы безопасности «решительно отвергли» этот сценарий для него, когда Уильям приезжал в Польшу на границу с Украиной в 2023 году. Тогда его визит в Украину был признан «слишком опасным».

Принц Уильям в Польше / © Getty Images

В этом году он совершил двухдневную поездку в Эстонию, где в основном исполнял обязанности главнокомандующего Мерсийского полка, который принимает на себя обязанности по обороне НАТО в стране от Королевской драгунской гвардии.

Эстония находится на передовой линии НАТО с Россией, а британские войска работают с союзниками, обеспечивая сдерживание агрессии в регионе.

Но в Украину принц Уильям пока что не приезжал и вряд ли это может быть возможным в ближайшем будущем. Но, надеемся, после завершения войны наследник престола последует примеру младшего брата и тоже посетит Киев или любой другой украинский город.

