Это интересно: почему все говорят о грядущей помолвке внука принцессы Маргарет

После того, как Сэмюэль Чатто приехал на рождественскую службу со своей девушкой в британской прессе начали писать о том, что отношения пары явно вышли на новый уровень.

28-летний Сэмюэль – сын Сары Чатто и внук принцессы Маргарет. В этом году парень впервые пригласил на семейное мероприятие свою девушку - Элеонору Эксерджян. Их запечатлели во время рождественской прогулки в Сандрингеме с остальными членами королевской семьи.

Сэмюэль Чатто на рождественской службе в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Сэмюэл и его 25-летний младший брат Артур пошли по стопам принца Уильяма и принца Гарри и оба поступили в Итонский колледж. А потом продолжили обучение в Эдинбургском университете по специальности "История искусств", где Сэмюэль встретил свою прекрасную девушку Элеонору.

В отличие от своего брата-морпеха, Сэмюэль питает страсть к искусству, в частности к гончарному делу, и добился больших успехов в карьере керамиста и скульптора. После университета Сэмюэль прошел шестинедельную стажировку в гончарной мастерской North Shore Pottery, а в 2020 году окончил курс в Королевской школе рисования.

Сэмюэль Чатто / Фото: Getty Images

О его лично жизни до декабря 2024 года было мало что известно, а теперь весь мир говорит о том, что раз его девушка появилась на рождественской службе с членами семьи, значит в 2025 году грядет еще одна королевская свадьба.

Элеонора Эксерджян и Сэмюэль Чатто / Фото: Getty Images

Так ли это и будет ли свадьба, мы, конечно же, узнаем позже. Но, похоже, у парня весьма серьезные намерения.

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