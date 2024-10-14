Это интересно: помощница королевы Елизаветы II рассказала о любимом занятии монарха в Балморале

Саманта Коэн поделилась некоторыми из своих любимых воспоминаний о покойной королеве в новом интервью газете The Sunday Times.

Саманта проработала с королевой Елизаветой II 18 лет и проводила с ней почти каждый день в качестве помощника ее личного секретаря. В интервью она рассказала о "застенчивом", но "игривом" характере покойной монархини.

Она рассказала, что Елизавета любила уединение в шотландском замке Балморал. "Для нее это было важно. Ей нравилось принимать всю семью летом, распределять комнаты и самой их проверять.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Также госпожа Коэн рассказала о любви Елизаветы II к вождению.

"Она была смелой. Она быстро ездила на своих машинах по территории Балморала".

Королева Елизавета II за рулем / Фото: Getty Images

Мы также знаем, что королева любила кататься на лошадях — и иногда во время езды сталкивалась с детьми Коэн. "Иногда по утрам я покупала хлопья на завтрак, а дети говорили: "Мама! Королева только что проехала мимо на своей лошади". А иногда они врезались в нее на своих велосипедах. Королева любила, когда семьи хорошо проводили время и слушали, чем все занимаются. Она заставила нас почувствовать себя такими желанными гостями, частью их жизни. Королева была необыкновенно добра и дарила нам всем рождественские подарки, подписывая бирки от руки", - рассказала Саманта.

Королева Елизавета II в Балморале / Фото: Getty Images

Воспоминания о королеве Елизавете у ее бывшей сотрудницы остались самые теплые. Несмотря на веселые и интимные моменты, которые они разделяли, Коэн также описала свои отношения с королевой Елизаветой как "очень уважительные".

"Не было фаворитов. Я чувствовала, что моя работа — сделать ее жизнь максимально легкой", - добавив, что взамен "королева была невероятным боссом". Также помощница рассказала, что Елизавета любила, когда что-то шло не так, ведь это придавало ее жизни остроты.

Королева Елизавета II и принц Филипп с детьми в Балморале / Фото: Getty Images

Говоря о многочисленных встречах с известными людьми Саманта говорила, что королева прекрасно понимала, что монархия – ее долг и отлично справлялась со своей ролью.

"Она делала эту работу в совершенстве. Но она также знала, что это было отдельно от нее как личности. Она никогда не была опьянена очарованием, никогда не выставляла себя напоказ, никогда не поддавалась искушению прихорашиваться".

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Напомним, ранее экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл настоящую причину смерти королевы Елизаветы II, которая ушла из жизни 8 сентября 2022 года.

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