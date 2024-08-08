Это интересно: принцесса Беатрис не планировала надевать на свою свадьбу платье королевы Елизаветы II

Сегодня принцессе Беатрис Йоркской исполняется 36 лет. Четыре года назад принцесса вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци. Под венец девушка шла в свадебном платье своей бабушки королевы Елизаветы II, но планировала надеть совсем другой наряд.

Свадьба Беатрис и Эдо состоялась 17 июля 2020 года в Виндзоре. Тайная церемония прошла в Сент-Джеймсском дворце, а затем последовал банкет в садах Букингемского дворца.

Королевский эксперт Марлен Кениг заявила express.co.uk, что выбор винтажного платья стал результатом серьезной ошибки, с которой столкнулась принцесса. Дело в том, что Беатрис должна была надеть другое платье на свою свадьбу, но поскольку это было во время пандемии коронавируса, разработка дизайна была приостановлена.

Ее бабушка королева Елизавета II пришла на помощь, удовлетворив просьбу Беатрисы надеть оригинальное вечернее платье от Нормана Хартнелла, которое было перешито для невесты в течение трех недель.

"Это всего лишь мысль, но ее настоящее свадебное платье не было закончено и застряло у дизайнеров из-за COVID, она больше не могла над ним работать. Вот почему ее бабушка подарила ей это прекрасное платье, и они смогли его переделать", - говорит эксперт.

Свадебное платье принцессы Беатрис на выставке в Виндзорском замке / Фото: Associated Press

Из-за карантина Беатрис также лишилась еще одного главного свадебного атрибута — обуви. Обувь, которую она надеялась надеть, не была готова, и она выбрала старую пару.

Напомним, на свадьбе Беатрис также появилась в любимой королевой тиаре Fringe, которую она унаследовала от своей бабушки, королевы Марии, после ее смерти в 1953 году.

Сама королева Елизавета II носила это платье дважды. Впервые в 1962 году на премьеру фильма "Лоуренс Аравийский" в кинотеатре "Одеон" и второй раз - в 1967 году на открытие парламента.

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