Это интересно: принцесса Кейт поделилась с публикой, какой навык недавно освоила

Принцесса Уэльская часто говорит о своей любви к природе, и во время визита в Понтипридд на юге Уэльса в среду она поделилась новым навыком, который она сейчас осваивает.

Принцу Уильяму и Кейт провели экскурсию по общественному саду и лесному массиву Медоу-стрит, чтобы узнать о влиянии этого места и о том, как волонтеры работали над его восстановлением после наводнения, от которого этот район пострадал в 2024 году.

Общаясь с юными волонтерами, принцесса рассказала, что учится добывать пищу в Норфолке, а ее трое детей, 11-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи, были под впечатлением от огромного" гриба-дождевика, который она нашла недалеко от их дома.

Кейт и Уильям в Уэльсе / Фото: Getty Images

Дети посчитали это увлекательным", — рассказала во время публичного выхода принцесса Кэтрин, цитирует ее слова Hello!.

Добыча пищи подразумевает поиск и сбор съедобных растений, фруктов, орехов, семян и грибов на открытом воздухе.

Принцесса Уэльская, которая давно говорит о пользе пребывания на природе, разделяет любовь к активному отдыху со своим мужем и детьми. Еще в 2020 году в подкасте Счастливая мама, счастливый малыш", когда ведущая Джованна Флетчер попросила тогдашнюю герцогиню Кембриджскую закончить предложение: Я счастлива, когда…", она ответила: Я со своей семьей на природе, и мы все ужасно грязные".

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Недавно мы показывали, какие фото, сделанные недавно принцем Луи, опубликовала в блоге его мама принцесса Кейт.

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