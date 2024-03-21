Это интересно: пять фактов, которых вы не знали о свадьбе Дианы и Чарльза

Принц Уэльский Чарльз и леди Диана Спенсер поженились 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла в Лондоне.

Журнал People рассказал о нескольких секретах этой исторической королевской свадьбы, некоторые из них мы решили опубликовать.

Платье Дианы пришлось перешить

Дизайнер Элизабет Эмануэль / Фото: Associated Press

Дизайнер Элизабет Эмануэль вспоминает, что за несколько недель до свадьбы леди Диана сильно похудела. Ее талия была 58 см, в сравнении с предыдущими 66-ю см. Спустя много лет принцесса Диана призналась, что страдала булимией, которая началась через неделю после того, как она обручилась с Чарльзом. Вероятно, будущая принцесса очень плохо справлялась с предсвадебным стрессом.

Диана пролила духи на свое свадебное платье

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

В день свадьбы Диана использовала свой любимый аромат духов Quelques Fleurs. Однако, по словам ее визажиста, Барбары Дейли, юная принцесса случайно пролила духи на свое платье, когда пыталась нанести их на запястья. Шлейф парфюма оказался очень резким и Диану это, как она сказала: "слишком утомило". Во время ходьбы принцесса прикрывала место с пятном рукой по совету своего визажиста.

У Дианы было два свадебных букета

Свадебный букет принцессы Дианы / Фото: Associated Press

Флорист Дэвид Лонгман рассказал Express в 2018 году, что после того, как королева Елизавета потеряла цветы во время собственной свадьбы, она положила начало традиции составлять два одинаковых букета, чтобы предотвратить подобную неудачу.

"Мы сделали два букета. Первый нужно было доставить в 8 часов в Букингемский дворец. У нас был полицейский мотоциклист, который сопровождал нас через весь город до дворца. Потом мы вернулись за вторым букетом и проделали такой же маршрут".

Диана перепутала имя мужа во время клятвы

Принцесса Диана и принц Чарльз в день помолвки / Фото: Associated Press

Нервы взяли верх над Дианой, пока она произносила свою клятву и, случайно назвала своего жениха"Филипп Чарльз», а не "Чарльз Филип".

Полное имя короля Великобритании звучит Чарльз Филипп Артур Джордж.

В платье был талисман на удачу

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

В свадебном наряде Дианы был скрытый талисман удачи: брелок-подкова из 18-каратного золота, усыпанный белыми бриллиантами. Но удачи подкова принцессе Уэльской не принесла. И хотя первые пять лет брака Чарльза и Дианы можно называть счастливыми, в целом их союз принес принцессе и много неприятных моментом. В августе 1996 года супруги развелись.

Ранее мы рассказывали, как принц Чарльз травмировал принцессу Диану в день их помолвки.

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