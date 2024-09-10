Это интересно: пять скрытых посланий принцессы Кейт в ее новом семейном видео

9 сентября принцесса Уэльская опубликовала совершенно неожиданное видео о состоянии здоровья, основной посыл был в том, как далеко продвинулась Кейт на пути к выздоровлению с тех пор, как в январе у нее диагностировали нераскрытую форму рака.

Принцесса Уэльская Кэтрин с семьей / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

В ролике был представлен глубоко интимный и личный взгляд на домашнюю жизнь Кейт, принцесса рассказала, что она наконец-то завершила профилактическую химиотерапию, что стало огромным достижением в ее стремлении победить болезнь.

Ролик на три минуты был снят Уиллом Уорром в доме Уэльских в Норфолке в прошлом месяце, на протяжении всего видео показано две ключевые темы – семья и ее ценности и любовь к природе.

Эксперты express.co.uk проанализировали ролик и рассказали ключевых моментах.

Природа, как источник утешения и вдохновения

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Одной из главных тем ролика является природа, и с тех пор, как в начале года Кейт узнала о своем диагнозе, она находит огромное утешение в проведении времени на свежем воздухе. Ранее она говорила о "силе природы" в поддержании ее физического и психического здоровья, и фильм отражает это: в ролике показан потрясающий кадр, на котором принцесса прислонилась к дереву и смотрит в небо. В нескольких других сценах Кейт идет по полю пшеницы, лаская снопы и протягивая руку желтой бабочке, которая затем улетает вдаль, чтобы продолжить свою жизнь.

Принц Уильям – скала для Кейт

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

В ролике также показана крепкая связь Кейт и ее мужа Уильяма. На кадрах пара, которая обычно не любит делиться своими чувствами, запечатлена опирающейся друг на друга, целующейся и даже пожимающей руки в очень интимном проявлении привязанности. В нескольких сценах принцесса кладет голову на плечо Уильяма, и они лежат вместе на спине, крепко обняв друг друга, смеясь и обмениваясь искренним поцелуем в щеку.

Ценность семьи

Принцесса Уэльская Кэтрин с детьми Джорджем и Луи / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

С тех пор, как в 2011 году Уильям и Кейт оказались в центре внимания королевской семьи, они всегда ясно давали понять, что семья всегда будет для них главным приоритетом, и этот важный факт отражен в том, какую ключевую роль семья играет на протяжении всего видео.

Семья принцессы Уэльской Кэтрин / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

В видео представлены кадры с участием их троих детей, а также родителей принцессы Уэльской Кэрол и Майкл Миддлтон. Видео представляет собой простой, но пронзительный взгляд на привычную жизнь после стольких месяцев неопределенности. Во время борьбы с раком принцесса во многом опиралась на поддержку своих близких, а Миддлтоны взяли на себя помощь в выполнении ряда задач в период выздоровления Кейт.

Немного в память о королеве Елизавете II

Покойная монарх (а 8 сентября было два года со дня смерти Елизаветы II) и ее муж принц Филипп были большими поклонниками запечатления важных семейных моментов на камеру, и стиль, выбранный режиссером Уиллом Уорром, очень напоминает кадры с отдыха королевской семьи в Балморале — тонкий, но трогательный намек на любимую королевскую особу, которая, к сожалению, уже не с нами.

За рулем Land Rover, как и Елизавета II

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Интересно, что в фильме есть и второй "реверанс" покойной королеве, когда показывают короткие кадры принцессы Кейт, едущей на Land Rover по поместью Сандрингем. Даже в свои поздние годы королева любила независимость и свободу, которые давала ей возможность водить машину.

В случае Кейт фильм показывает, как далеко она продвинулась в борьбе с раком, поскольку теперь она достаточно здорова, чтобы вернуться за руль, что является чрезвычайно позитивным шагом для принцессы Уэльской.

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