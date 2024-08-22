Это интересно: тонкий намек королевы Елизаветы II на то, что она думала о Путине

В новой книге Крейга Брауна, которая называется "Путешествие вокруг королевы", рассказан один забавный случай о том, как Ее Величество встречалась с российским президентом Путиным.

За 70 лет пребывания на престоле королеве Елизавете II удалось встретиться практически со всеми значимыми людьми, включая некоторых явно сомнительных персонажей, как пишет Daily Mail. Среди них был и российский диктатор, встреча с которым состоялась в рамках его четырехдневного визита в Великобританию в 2003 году. На встречу с королевой Путин опоздал на целых 15 минут, что недопустимо по королевским меркам.

Путин на встрече с королевой Елизаветой II в 2003 году, на фото также экс-жена Путина Людмила и герцог Эдинбургский Филипп - супруг королевы / Фото: Associated Press

На мероприятии тогда присутствовал министр внутренних дел Дэвид Бланкетт, он приехал со своей собакой-поводырем. И в тот момент произошла весьма интересная ситуация.

"Когда его свита наконец показалась в поле зрения, собака-поводырь Бланкетта, Сейди, начала лаять. Ужаснувшись, он извинился перед королевой. А она просто ответила: "У собак интересные инстинкты, не правда ли?", - пишет автор.

Путин на встрече с королевой Елизаветой II в 2003 году / Фото: Associated Press

Господин Брауна пишет, что у королевы Елизаветы II был блестящий способ выразить свои чувства с помощью нескольких тщательно подобранных фраз. И фраза, сказанная про собаку и Путина, отличное тому подтверждение. Очевидно, королева была возмущена и тем фактом, что российский президент опоздал к ней на встречу.

Кстати, в этой же книге описывается и встреча королевы Елизаветы II с экс-президентом США, а нынче кандидатом в президенты США – Дональдом Трампом. По словам автора монарх считала его грубым.

Королева Елизавета II и Дональд Трамп, 2019 год / Фото: Associated Press

Дональд Трамп уже успел раскритиковать утверждения в новой биографии королевы Елизаветы II о том, что она сочла его "очень грубым", назвав автора «подлецом, который пытается продать книгу". В эксклюзивном интервью Daily Mail Трамп сказал, что они проводили много времени вместе и во время встреч стали относиться друг к другу теплее.

"Я слышал, что я был ее любимым президентом", — сказал он.

Сенсационные заявления сделаны в готовящейся к выходу биографии "Путешествие вокруг королевы" Крейга Брауна.

Он пишет, как покойная королева призналась другому гостю, что ей "особенно не понравилось" то, как он оглядывался через ее плечо, словно в поисках кого-то более интересного.

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