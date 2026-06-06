Это интересно: все обручальные кольца для королевских невест изготавливаются согласно этой традиции

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт / © Associated Press

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В британской королевской семье есть одна свадебная традиция, которая уходит корнями в древние времена. Более века поколения членов королевской семьи носили обручальные кольца, изготовленные из редкого валлийского золота, добываемого на руднике Клогау Сент-Дэвидс в Северном Уэльсе, создав одну из самых долговечных, но при этом сдержанных ювелирных традиций монархии.

Эта традиция, как пишет instyle, восходит к 1923 году, когда леди Элизабет Боуз-Лайон — позже известная как королева-мать Елизавета — использовала валлийское золото для своего обручального кольца выйдя замуж за будущего короля Георга VI. С тех пор тот же запас золота использовался для обручальных колец королевы Елизаветы II, принцессы Дианы, Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Элизабет Боуз-Лайон и принц Альберт в день их свадьбы / © Associated Press

Даже мужчины из королевской семьи, включая принца Филиппа и короля Чарльза, включали валлийское золото в свои обручальные украшения, хотя принц Уильям, как известно, вообще отказался от обручального кольца.

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Особую значимость этой традиции придает редкость самого материала. Шахта Клогау Сент-Дэвидс больше не производит золото в значительных количествах, что делает существующие запасы исключительно дефицитными и со временем все более ценными. По словам управляющего директора Клогау Бена Робертса: «Тот факт, что редкое валлийское золото пользуется предпочтением у королевской семьи, и его ограниченное предложение делают чистое валлийское золото одним из самых дорогих металлов в мире».

Несмотря на общее происхождение материала, сами кольца кардинально различаются по дизайну. Некоторые из них тонкие и сдержанные, другие сочетаются с одними из самых узнаваемых и сравнительно эффектных обручальных колец в истории королевских семей.

Пока не известно наденет ли Харриет Сперлинг кольцо из валлийского золота сегодня, в день своей свадьбы, но скоро мы об этом узнает.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, кто такая будущая невестка принцессы Анны.

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