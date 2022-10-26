Это интересно вспомнить: какой была первая встреча Кейт Миддлтон с королевой Елизаветой II

Монарх и нынешняя принцесса Уэльская впервые повстречались в 2008 году, за два года до того, как принц Уильям сделал Кейт Миддлтон предложение.

Эта встреча прошла много лет назад и была очень волнительной для Кэтрин, потому что, в отличие от Меган Маркл, которую в день первой встречи с королевой поддерживал принц Гарри, Кейт встретилась с Елизаветой II без принца Уильяма.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Это произошло в 2008 году, в день свадьбы сына принцессы Анны – Питера Филлипса и Отем Кэлли, которая состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В этот день принц Уильям был гостем на другой свадьбе за пределами Великобритании (это была свадьба брата его бывшей девушки Джекки Крейг в Кении), поэтому не присутствовал на свадьбе кузена. Но Кейт пригласили.

Как вспоминает express, Кейт рассказывала об этой встрече в интервью в 2010 году для ITV.

Королева Елизавета II и принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

"Ну, я впервые встретила ее на свадьбе Питера и Отэм. И опять же, это было среди множества других гостей, и она была очень дружелюбной, и все было в порядке". А принц Уильям добавил: "Она очень приветлива. Она знала, что это был большой день, и все происходило с Питером и Отэм там, и все такое, и она давно хотела встретиться с Кейт, так что было очень мило с ее стороны подойти и поздороваться".

В 2016 году в документальном фильме ITV принцесса Уэльская рассказывала о первом рождестве в Сандрингеме с королевой Елизаветой II. И о том, что очень переживала, что же подарить монарху.

"Королеве действительно не все равно. Я помню, как впервые была в Сандрингеме на Рождество. И я волновалась, что подарить королеве в качестве рождественского подарка". И вспоминала о том, что королева всегда была очень заботлива и любезна ко всем своим родственникам.

Королева Елизавета II и принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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