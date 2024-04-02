Это интересно: Зара Тиндалл рассказала, что ее раздражает в матери - принцессе Анне

Королевскую принцессу считают самым трудолюбивым членом семьи, но ее собственные дети не очень-то и рады этому факту.

Принцесса Анна несмотря на возраст (в этом году ей исполнится 74 года) стойко исполняет свои королевские обязанности, обеспечивая стойкую поддержку королю Чарльзу. В прошлом году она посетила 457 мероприятий – больше всех среди членов ее большой семьи.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Во время интервью, посвященного 70-летию принцессы Анны в 2020 году, ее дочь Зара Тиндалл сидя радом со своим братом Питером Филлипсом сказала о матери:

"Она как губка, это невероятная информация, которая хранится в ее мозгу. Это удивительно. И это довольно раздражает", - цитирует Зару сайт express.

Зара Тиндалл и принцесса Анна / Фото: Getty Images

Сама Зара и ее муж Майк не являются членами королевской семьи, которые работают на корону и поэтому могут позволить себе посещать далеко не каждое королевское мероприятие. В этом году Зара и Майк пропустили службу на Пасху, так как присутствовали в это время на карнавале по троеборью в парке Торесби.

Зара и Майк Тиндалл на Уимблдоне / Фото: Getty Images

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