Это кардинально: леди Амелия Виндзор показала, какую стрижку сделала на лето

Внучка герцога Кентского опубликовала в Instagram сторис несколько фотографий с салона и показала, как обстригла свои длинные белокурые волосы.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Instagram Амелии Виндзор

28-летняя Амелия продемонстрировала на фото сколько волос обстригла и, как сейчас выглядит ее прическа – новый боб-каре.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Instagram Амелии Виндзор

Леди Амелия не боится экспериментов и на протяжении многих лет появлялась на публике то с короткими, то с длинными волосами. Но новая ее прическа, пожалуй, самая короткая из всех, которые девушка когда-либо делала.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Instagram Амелии Виндзор

В начале этого месяца, напомним, Амелия посетила выставку цветов в Челси, где публика могла увидеть ее еще с длинными волосами.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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