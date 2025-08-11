Это классика: кто в британской королевской семье носит помолвочные кольца с бриллиантами

Помолвочное кольцо Камиллы / © Getty Images

Реклама

Кольцо, которое теперь носит на пальце Харриет, напоминает помолвочное кольцо бабушки Питера — покойной королевы Елизаветы II.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © instagram.com/hellomag

К выбору кольца ее будущий муж — принц Филипп — подошел со всей серьезностью. Его основным камнем является бриллиант, который принц взял из фамильной тиары своей матери, греческой принцессы Алисы, которая узнав о намерениях единственного сына жениться, сама преподнесла ему свою тиару в качестве подарка, чтобы он мог использовать камни из нее в помолвочном кольце. А украшение создал лондонский ювелир Philip Antrobus Ltd.

Король королевы Елизаветы II / © Getty Images

Также кольцо с бриллиантом на помолвку получила младшая сестра Питера — Зара Тиндалл. В декабре 2010 года ее возлюбленный Майк Тиндалл подарил ей на помолвку кольцо из белого золота с круглым крупным бриллиантом и россыпью мелких бриллиантов, которое Зара носит до сих пор.

Реклама

Кольцо Зары Тиндалл / © Getty Images

Принц Гарри тоже подарил своей невесте Меган Маркл в 2017 году кольцо с бриллиантами. Гарри выбрал большой бриллиантовый камень из Ботсваны огранки «кушон» и два других камня по бокам были взяты из тиары принцессы Дианы, матери принца Гарри. Бриллианты были на золотой основе, которую спустя несколько лет Меган переработала, покрыв дорожкой мелких бриллиантов.

Кольцо Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи получила на помолвку с принцем Эдвардом в январе 1999 года кольцо от Garrard с двухкаратным центральным овальным бриллиантом, окруженным двумя бриллиантами поменьше в форме сердца.

Кольцо герцогини Софи / © Getty Images

Принцесса Беатрис Йоркская тоже носит на пальце бриллиантовое кольцо. Ее будущий муж Эдоардо Мапелли-Моцци подарил принцессе кольцо, разработанное британским ювелиром Шоном Лином. Кольцо имеет круглый центральный камень в 2,5 карата с двумя круглыми бриллиантами поменьше и коническим багетом в 0,75 карата с каждой стороны. Оно установлено в платине с бриллиантами паве, простирающимися до середины полосы.

Кольцо принцессы Беатрис / © Getty Images

Также кольцо с крупным бриллиантом носит королева Камилла. Принц Чарльз в 2005 году выбрал в качестве помолвочного кольца украшение своей дорогой и горячо любимой им бабушки — королевы-матери Елизаветы.

Реклама