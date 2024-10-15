Это круто даже спустя 30 лет: вспоминаем один из самых стильных осенних луков принцессы Дианы

Это культовый, вневременной, повседневный образ, который который отлично будет смотреться и сегодня.

В 1994 году принцессу Диану сфотографировали папарацци в Лондоне, когда она пошла на шопинг в Найтсбридж. Диана, которая тогда еще была замужем за принцем, часто нарушала некоторые правила в одежде, не желая жертвовать своим комфортом, но не теряя при этом элегантности.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

В тот день она выглядела очень стильно, поскольку сочетала обтягивающие белые брюки с высокой посадкой, а также трикотажную водолазку с оттенка айвори. Также на ней был блейзер оливкового цвета с золотыми пуговицами

Образ принцессы дополнили аксессуары в одном цвете: коричневый пояс с широкой пряжкой, которым она подчеркнула талию, лоферы и стильная сумка с длинными ручками.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Также Леди Ди надела на глаза солнцезащитные очки, а уши и запястья украсила золотыми украшениями.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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