Это легко купить в супермаркете: что предпочитает есть на завтрак Зара Тиндалл

Зара Тиндалл

В интервью журналу The Sunday Times Magazine, вскоре после рождения своей дочери Мии, Зара Тиндалл рассказала о том, как она совмещает питание и фитнес с семейной жизнью.

«На завтрак я съедаю что-то вроде греческого йогурта с медом, кусочка фрукта или тоста».

Зара Тиндалл / © Getty Images

Быстрый и простой, но питательный завтрак просто необходим, когда у вас на руках новорожденный, и нет ничего проще, чем греческий йогурт с парой добавок, считает Зара.

С тех времен Тиндалл стала мамой уже трижды, а их с Майком Тиндаллом семья пополнилась еще одной дочерью Леной и сыном Лукасом.

Зара Тиндалл с мужем и дочками / © Getty Images

