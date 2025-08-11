ТСН в социальных сетях

Это легко купить в супермаркете: что предпочитает есть на завтрак Зара Тиндалл

Дочь принцессы Анны — Зара Тиндалл — спортсменка и многодетная мать. Она следит за своим питанием и отдает предпочтение полезному и вкусному завтраку.

Ольга Кузьменко
Зара Тиндалл

Зара Тиндалл

В интервью журналу The Sunday Times Magazine, вскоре после рождения своей дочери Мии, Зара Тиндалл рассказала о том, как она совмещает питание и фитнес с семейной жизнью.

«На завтрак я съедаю что-то вроде греческого йогурта с медом, кусочка фрукта или тоста».

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Быстрый и простой, но питательный завтрак просто необходим, когда у вас на руках новорожденный, и нет ничего проще, чем греческий йогурт с парой добавок, считает Зара.

С тех времен Тиндалл стала мамой уже трижды, а их с Майком Тиндаллом семья пополнилась еще одной дочерью Леной и сыном Лукасом.

Зара Тиндалл с мужем и дочками / © Getty Images

Зара Тиндалл с мужем и дочками / © Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, какой завтрак на протяжении 30 лет предпочитала принцесса Уэльская Диана.

