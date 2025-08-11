- Дата публикации
Это легко купить в супермаркете: что предпочитает есть на завтрак Зара Тиндалл
Дочь принцессы Анны — Зара Тиндалл — спортсменка и многодетная мать. Она следит за своим питанием и отдает предпочтение полезному и вкусному завтраку.
В интервью журналу The Sunday Times Magazine, вскоре после рождения своей дочери Мии, Зара Тиндалл рассказала о том, как она совмещает питание и фитнес с семейной жизнью.
«На завтрак я съедаю что-то вроде греческого йогурта с медом, кусочка фрукта или тоста».
Быстрый и простой, но питательный завтрак просто необходим, когда у вас на руках новорожденный, и нет ничего проще, чем греческий йогурт с парой добавок, считает Зара.
С тех времен Тиндалл стала мамой уже трижды, а их с Майком Тиндаллом семья пополнилась еще одной дочерью Леной и сыном Лукасом.
Напомним, недавно мы рассказывали, какой завтрак на протяжении 30 лет предпочитала принцесса Уэльская Диана.