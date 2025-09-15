- Дата публикации
Это легко повторить: как сделать макияж, как у принцессы Уэльской Кейт
На прошлой неделе принцесса Уэльская Кейт совершила ряд публичных выходов.
Жена принца Уильяма посетила текстильные фабрики в графствах Саффолк и Кент, чтобы отдать дань уважения британским производителям текстиля.
Мы уже рассматривали ранее ее стильный осенний лук, который состоял из черного трикотажного топа и серого клетчатого брючного костюма от Bella Freud, а также замшевых туфель на каблуках Stuart Weitzman. Образ Кейт доповнила подвеской с инициалами своих детей от Daniella Draper и серьгами-кольцами от этого же бренда.
Мы обратили внимание на макияж принцессы. Кейт снова использовала в макияже глаз любимую черную подводку, подчеркнув верхнее веко и подвела глаза снизу. Более десяти лет назад Кэтрин часто подводила нижнее веко черным карандашом и делала это более выразительно, теперь же принцесса использует меньше подводки.
Также в повседневном макияже Кейт совсем немного наносит туши на ресницы, выравнивает тон лица и добавляет румян на скулы, а на ее губах едва заметный бальзам.
Сейчас в западной прессе много обсуждают новую прическу и цвет волос Кейт, а стилисты по волосам говорят, что принцесса воспользовалась лайфхаком, чтобы скрыть седину в волосах.