Это легко повторить: полезный совет для праздничного завтрака от принцессы Уэльской

Недавно мы узнали, что мужчины и женщины из британской королевской семьи на Рождество завтракают отдельно. Принцесса Уэльская, как известно, выбирает для завтрака легкие продукты, например, это могут быть тосты или фрукты, это помогает не ощущать тяжести в желудке и быть в хорошей форме.

"Легкий, но питательный завтрак повысит ваш уровень энергии и позволит вам дольше концентрироваться. Это также отличный способ снизить риск развития диабета 2 типа и болезней сердца, которые идут рука об руку с обработанным мясом, таким как колбасы. бекон и сладкие хлопья для завтрака", - говорят в один голос эксперты, пишет express.

Принцесса Уэльская Кэтрин с семьей / Фото: Associated Press

К слову, другие дамы королевской семьи также уделяют много внимания правильному питанию. Быть может, в этом и есть секрет, почему женщины в королевской семье (да и не только в королевской) согласно статистике, живут больше мужчин.

Принцесса Уэльская в Сандрингеме на Рождество / Фото: Associated Press

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