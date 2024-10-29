Это легко повторить: сын королевы Камиллы рассказал о блюдах, которые его мать готовила дома

Сын королевы Камиллы занимается промокампанией своей новой книги "Кулинария и корона" и дает много разных интервью, в которых открывает некоторые секреты, связанные с его детством, а также королевской семьей Великобритании.
Единственный сын королевы Камиллы приоткрыл завесу над кулинарными привычками своей матери, рассказав, что она готовила для него и его сестры Лоры, когда они были детьми.
Их семейный дом находился в Чиппенхэме. Камилла сама становилась за плиту и готовила для своей семьи очень простую еду, никогда не придерживаясь рецептов.
Об этом Том Паркер-Боулз рассказал в интервью главному редактору Independent Джорди Грейгу.
"Она была хорошим поваром. Хорошим, простым поваром. Жареная курица, салаты и яичница-болтунья — все эти очень английские штучки". Также Том объяснил, что их семья росла без специй. Он добавил: "В нашем рационе не было вообще никаких специй". Том рассказал, что Камилла не готовила карри – любимое блюдо принцессы Уэльской, которое она готовит для своей семьи.
В своей новой книге Том Паркер-Боулз прослеживает историю еды в королевской семье, от грандиозных банкетов королевы Виктории до блюд, которые предпочитают современные монархи.
Напомним, сын королевы Камиллы рассказал об обязательном ритуале, который соблюдает король Чарльз и его супруга каждый день.
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