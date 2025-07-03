ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
560
Время на прочтение
1 мин

Это мило: бывшая девушка принца Гарри поделилась новыми снимками своих детей

В июне бывшая девушка британского принца Гарри, 36-летняя Крессида Бонас, с которой он был в отношениях с 2012 по 2014 годы, родила второго ребенка.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Крессида Бонас

Крессида Бонас / © instagram.com/cressida_bonas

Крессида и ее муж Гарри Уэнтворт-Стэнли счастливые родители двоих детей — сына Уилбура, который родился в 2022 году и дочери Дельфины, она появилась на свет в июне 2025-го. Оба ребенка были зачаты с помощью ЭКО, о чем Крессида сама открыто рассказала.

Крессида Бонас с детьми / © instagram.com/cressida_bonas

Крессида Бонас с детьми / © instagram.com/cressida_bonas

Сейчас в Instagram Бонас поделилась новыми семейными снимками и написала:

«Дельфина Пандора 💫… Наши первые несколько недель с Дельфи 🤍…

Крессида Бонас с дочерью Дельфиной / © instagram.com/cressida_bonas

Крессида Бонас с дочерью Дельфиной / © instagram.com/cressida_bonas

До ее появления я задавалась вопросом, как можно любить что-либо так же сильно, как мы любим нашего мальчика. А потом появился этот маленький жучок любви с ирокезом, и наши сердца просто расширились. Иногда, когда я смотрю в ее глаза, я вижу мерцание, которое напоминает мне о моей сестре Пандоре», — написала Крессида.

Муж Крессиды Гарри с дочерью Дельфиной / © instagram.com/cressida_bonas

Муж Крессиды Гарри с дочерью Дельфиной / © instagram.com/cressida_bonas

Напомним, свое второе имя малышка получила в честь сводной сестры Крессиды, которая ушла из жизни в возрасте 51 года после длительной борьбы с раком.

Крессида Бонас с дочерью Дельфиной / © instagram.com/cressida_bonas

Крессида Бонас с дочерью Дельфиной / © instagram.com/cressida_bonas

Дети Крессиды Бонас / © instagram.com/cressida_bonas

Дети Крессиды Бонас / © instagram.com/cressida_bonas

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
560
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie