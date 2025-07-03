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Это мило: бывшая девушка принца Гарри поделилась новыми снимками своих детей
В июне бывшая девушка британского принца Гарри, 36-летняя Крессида Бонас, с которой он был в отношениях с 2012 по 2014 годы, родила второго ребенка.
Крессида и ее муж Гарри Уэнтворт-Стэнли счастливые родители двоих детей — сына Уилбура, который родился в 2022 году и дочери Дельфины, она появилась на свет в июне 2025-го. Оба ребенка были зачаты с помощью ЭКО, о чем Крессида сама открыто рассказала.
Сейчас в Instagram Бонас поделилась новыми семейными снимками и написала:
«Дельфина Пандора 💫… Наши первые несколько недель с Дельфи 🤍…
До ее появления я задавалась вопросом, как можно любить что-либо так же сильно, как мы любим нашего мальчика. А потом появился этот маленький жучок любви с ирокезом, и наши сердца просто расширились. Иногда, когда я смотрю в ее глаза, я вижу мерцание, которое напоминает мне о моей сестре Пандоре», — написала Крессида.
Напомним, свое второе имя малышка получила в честь сводной сестры Крессиды, которая ушла из жизни в возрасте 51 года после длительной борьбы с раком.