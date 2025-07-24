Это мило: эксперты отметили интересную деталь на новом фото принца Джорджа

Принцесса Кейт и принц Джордж / © Associated Press

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Королевские поклонники обратили внимание, что на снимке принц Джордж отдает дань уважения своей матери — принцессе Кейт.

На новом фото, сделанном ранее в этом году в Норфолке фотографом Джошем Шиннером, юноша улыбается, глядя в камеру. Подпись к снимку была лаконичной: «С 12-летием, принц Джордж!».

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Королевский эксперт Ричард Фицуильямс рассказал, что конкретное место съемки было намеренной данью уважения его матери.

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В интервью GB News он рассказал: «Кейт очень, очень любит природу и отдых на природе. Сейчас это очень важная тема в ее жизни». Эксперт также добавил, что ключевым посылом изображения является пропаганда отдыха «молодежи» на природе, о чем Кейт часто говорила публично.

Отметим, что помимо публикации новой фотографии, Кенсингтонский дворец также опубликовал новое видео Джорджа и его брата и сестры: 10-летней принцессы Шарлотты и семилетнего принца Луи. Они вместе весело проводили время на природе.