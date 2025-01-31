Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Это мило: фото принцессы Кейт с маленькой девочкой растрогало поклонников

Это мило: фото принцессы Кейт с маленькой девочкой растрогало поклонников

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Во время вчерашнего визита принцессы Кейт в Южный Уэльс ее тепло встречала публика.

Около текстильной фабрики Corgi на которую приехала принцесса Кейт ее встречала толпа доброжелателей. Многие пришли с детьми.

Этот снимок, на котором Кэтрин запечатлена во время беседы с маленькой девочкой, растрогал королевских поклонников. Кейт всегда обращает внимание на детей, пришедших ее поприветствовать, общается с ними, принимает подарки и цветы, шутит, а иногда даже обнимает.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press
Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

На этом представленном снимке Кэтрин выглядит очень заинтересованной беседой с маленькой белокурой девочкой. Фото получилось весьма милым и растрогало поклонников принцессы в соцсетях.

Напомним, дворец также поделился более подробным видео с визита Кейт на фабрику.

Читайте также:

Олимпийский дух в Карпатах! Как НОК и Буковель вдохновляют будущих чемпионов!

Олимпийский дух в Карпатах! Как НОК и Буковель вдохновляют будущих чемпионов!

Похожие темы:

Следующая публикация