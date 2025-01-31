Это мило: фото принцессы Кейт с маленькой девочкой растрогало поклонников

Во время вчерашнего визита принцессы Кейт в Южный Уэльс ее тепло встречала публика.

Около текстильной фабрики Corgi на которую приехала принцесса Кейт ее встречала толпа доброжелателей. Многие пришли с детьми.

Этот снимок, на котором Кэтрин запечатлена во время беседы с маленькой девочкой, растрогал королевских поклонников. Кейт всегда обращает внимание на детей, пришедших ее поприветствовать, общается с ними, принимает подарки и цветы, шутит, а иногда даже обнимает.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

На этом представленном снимке Кэтрин выглядит очень заинтересованной беседой с маленькой белокурой девочкой. Фото получилось весьма милым и растрогало поклонников принцессы в соцсетях.

Напомним, дворец также поделился более подробным видео с визита Кейт на фабрику.

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