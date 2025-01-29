Это мило: как маленькие принц Уильям и его сын принц Джордж носили похожие луки

Эти кадры были сделаны с разницей в 30 лет.

На снимке 1985 года запечатлен трехлетний принц Уильям. В тот день юный принц был запечатлен фотографами на выходе из детского сада в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне в свой первый день пребывания в нем в сентябре 1985 года. Принц был одет в красно-белую рубашку в мелкую клетку, красные шорты, белые носки и обут в красные туфли. В руках принц нес бутылку с водой и полосатый джемпер.

Принц Уильям, 1985 год / Фото: Associated Press

А на этом фото запечатлен старший сын Уильяма и Кейт – принц Джордж. Снимок сделан 5 июля 2015 года в день крещения принцессы Шарлотты, его младшей сестры около церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. В тот день 2-летний Джордж был в белой рубашке с красной вышивкой и красных шортах, белых носках и черных туфлях.

Принц Джордж, 2015 год / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали вам модные дубли принцессы Кейт и ее дочери принцессы Шарлотты.

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