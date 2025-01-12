Это мило: какими были детские прозвища принцессы Кейт и ее сестры Пиппы Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт и ее сестра Пиппа Миддлтон всегда были очень близки и остаются такими до сих пор.

Несмотря на то, что Кейт теперь будущая королева Великобритании, ее отношения с младшей на два года сестрой Пиппой остаются такими же близкими, как и прежде. Сестры по-прежнему часто видятся друг с другом, а также со своим братом Джеймсом, и семейные встречи проходят в доме их родителей Майкла и Кэрол Миддлтон в Беркшире.

Пиппа Миддлтон на свадьбе сестры Кейт в 2011 году / Фото: Associated Press

Хотя сейчас Кейт и Пиппа обе находятся в центре внимания общественности, в детстве все было иначе. У них было самое обычное детство, а еще в тот период жизни у каждой из сестер было прозвище.

Как-то во время визита в свою старую школу в 2012 году Кейт спросила учеников, держат ли они в школе домашних животных. Она также рассказала, что у нее были две морские свинки и поделилась секретом, как их звали, рассказав тем самым о детских прозвищах ее и сестры.

"Одного звали Пип, а другого — Писк, потому что мою сестру звали Пиппа, а меня — Писк", - сказала тогда Кейт, пишет Mirror.

Пиппа Миддлтон и принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Не известно, называют ли сестры этими прозвищами друг друга сейчас. Напомним, Пиппу и остальных членов семьи Кейт в последний раз видели поддерживающими принцессу на ее рождественской службе Together At Christmas в декабре, в Вестминстерском аббатстве. А недавно принцесса Уэльская отпраздновала 43-летие и принц Уильям поделился в соцсетях новой ее фотографией.

Пиппа Миддлтон-Мэттьюз / Фото: Getty Images

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