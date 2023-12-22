Это мило: какими подарками король Чарльз III радует свой персонал

Королевская семья известна тем, что обменивается не дорогими, но забавными подарками на Рождество.

Бывший сотрудник короля Чарльза Грант Харролд рассказал, какие подарки ему довелось получать от Чарльза. Обычно король раскладывал подарки по ячейкам в Хайгроуве, своем доме в Глостершире.

Хайгроув Хаус / Фото: Getty Images

"Раньше у всех нас были эти ячейки, куда я получал почту по утрам, и что он делал на Рождество, он оставлял забавные мелочи в этих ячейках", — рассказал экс-сотрудник монарха. "Однажды он оставил банку с лососем, а в другой раз я получил мельницу для соли и перца, обернутую лентой".

Грант рассказал, что королевскому персоналу очень понравилось получать рождественские открытки от членов королевской семьи.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"На Рождество мы всегда получали знаменитую рождественскую открытку. До того, как он женился на королеве-консорте, я помню, как получал рождественские открытки от него, Уильяма и Гарри, и это всегда было особенным", - вспоминает господин Харролд, пишет express.

Теперь, когда Чарльз стал королем, он, вероятно, организует подарки для еще большего числа сотрудников. К слову, покойная королева Елизавета II покупала более 600 подарков для своих сотрудников.

Напомним, недавно мы рассказывали, какими подарками побалуют на Рождество Кейт и Уильям Уэльские своих детей.

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