Это мило: король Чарльз и королева Камилла поделились фото со своими матерями в честь праздника

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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На официальной странице королевской семьи в Instagram поделились фотографией, на которой маленький Чарльз запечатлен со своей матерью королевой Елизаветой II, а рядом с ними изображена на фото сестра Чарльза — принцесса Анна. Фото было сделано в 1956 году, когда семья посещала Королевское конное шоу в Виндзоре.

«Желаю всем матерям и тем, кто сегодня их потерял, мирного материнского воскресенья», — гласила подпись к посту.

© Instagram британской королевской семьи

Королева Камилла также поделилась в посте фотографией своей покойной матери Розалинды Шанд, на которой она держит на руках своего внука Тома.

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«Покойная мать королевы, Розалинда, со своим старшим внуком Томом. #ДеньМатери», — гласила подпись.

© Instagram британской королевской семьи

Напомним, также ко Дню матери милым видео в Instagram поделилась принцесса Уэльская Кейт. В этом году Ее Высочество не опубликовала новое фото со своими детьми.