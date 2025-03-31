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Это мило: король Чарльз и королева Камилла поделились фото со своими матерями в честь праздника
Король Чарльз III и королева Камилла почтили память своих матерей и опубликовали их фотографии в соцсетях в честь праздника Дня матери, который отмечали в Великобритании 30 марта.
На официальной странице королевской семьи в Instagram поделились фотографией, на которой маленький Чарльз запечатлен со своей матерью королевой Елизаветой II, а рядом с ними изображена на фото сестра Чарльза — принцесса Анна. Фото было сделано в 1956 году, когда семья посещала Королевское конное шоу в Виндзоре.
«Желаю всем матерям и тем, кто сегодня их потерял, мирного материнского воскресенья», — гласила подпись к посту.
Королева Камилла также поделилась в посте фотографией своей покойной матери Розалинды Шанд, на которой она держит на руках своего внука Тома.
«Покойная мать королевы, Розалинда, со своим старшим внуком Томом. #ДеньМатери», — гласила подпись.
Напомним, также ко Дню матери милым видео в Instagram поделилась принцесса Уэльская Кейт. В этом году Ее Высочество не опубликовала новое фото со своими детьми.