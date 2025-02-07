Это мило: королева Летиция замечена за любимым занятием принцессы Кейт

Во время своего визита монарх и его супруга посетили самые символичные уголки Караваки, и королева Летиция привлекла к себе большую часть внимания прессы и фотографов.

В этот день Летиция выбрала для выхода черно-белый комбинезон Teresa Helbig с тонким черным поясом на талии, который уже носила ранее во время ее официального визита в Хорватию и в нем же она была замечена на туристической ярмарке FITUR 2024 в Ifema 24 января 2024 года в Мадриде.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Чтобы завершить образ, королева Летиция остановила свой выбор на черных сапогах на низком каблуке. Также она надела свои любимые тройные серьги-колечки Gold & Roses, которые мы видели на ней бесчисленное количество раз, сделала укладку и макияж.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева мило общалась с публикой и особенно многих растрогал момент, когда она приобняла маленького ребенка, который был на руках у женщины, которая в свою очередь не сдерживала восторг от этого момент. Похоже, Летиция все больше берет пример с принцессы Уэльской и обращает внимание на детей в толпе.

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