Это мило: королева Сильвия показала, как украшала елки во дворце с внуками

Шведская королева Сильвия показала милые снимки в Instagram, как вместе со своими многочисленными внуками украшала праздничные елки.
80-летняя королева Сильвия вместе с внуками встречала новогодние елки для Дворца. А потом внуки помогали Ее Величеству украшать елки, вешать на них игрушки и дождик.
"Вчера все внуки помогали бабушке получать новогодние елки для Дворца. Спасибо студентам факультета лесного хозяйства SLU в Умео!❤️", - подписали кадры королевские сотрудники.
Напомним, уже в начале года королева Сильвия станет в очередной раз бабушкой. У нее родится 9-й внук или внучка – ребенок принцессы Софии и принца Карла Филиппа (сына Сильвии). Вчера пара посетила новое публичное мероприятие.
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