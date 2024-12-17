Это мило: королева Сильвия показала, как украшала елки во дворце с внуками

Шведская королева Сильвия показала милые снимки в Instagram, как вместе со своими многочисленными внуками украшала праздничные елки.

80-летняя королева Сильвия вместе с внуками встречала новогодние елки для Дворца. А потом внуки помогали Ее Величеству украшать елки, вешать на них игрушки и дождик.

Королева Сильвия с внуками украшала елки / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

"Вчера все внуки помогали бабушке получать новогодние елки для Дворца. Спасибо студентам факультета лесного хозяйства SLU в Умео!❤️", - подписали кадры королевские сотрудники.

Королева Сильвия с внуками украшала елки / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

Напомним, уже в начале года королева Сильвия станет в очередной раз бабушкой. У нее родится 9-й внук или внучка – ребенок принцессы Софии и принца Карла Филиппа (сына Сильвии). Вчера пара посетила новое публичное мероприятие.

Принцесса София / Фото: Getty Images

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