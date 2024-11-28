Это мило: Меган Маркл рассказала, как любит проводить рождественские праздники

Как-то в интервью Marie Claire герцогиня Сассекская рассказала за что любит Рождество и новогодние праздники. По словам герцогини сейчас праздничный сезон она ожидает с особым трепетом, так как у нее есть дети, которым она старается устроить праздник.

"Я люблю праздники. Детям сейчас три и пять лет, так что с каждым годом становится все лучше и все интереснее. Как мама с детьми ты просто наслаждаешься процессом, ведь они еще не очень понимают, что происходит. Я сейчас в том возрасте, когда не могу дождаться, чтобы увидеть это глазами детей", - говорит Меган.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Журнал Ok! пишет, что Меган также любит праздновать День благодарения. Обычно в этот день они собираются своей маленькой семьей на праздничный ужин и к ним в гости приходит мама Меган – Дориа.

Напомним, ранее мы рассказывали, что принцесса Уэльская Кей готовится провести уже четвертый рождественский концерт Together at Christmas в Вестминстерском аббатстве.

Читайте также: