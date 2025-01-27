Это мило: принц Жак держал сестру Габриэллу за руки на празднике в Монако

День святой Девоты отмечается ежегодно 26 и 27 января. В этом году княжеская семья посетила его, как и в прошлом году, в полном составе.

Особое внимание было приковано к детям князя и княгини Шарлин. Десятилетние близнецы Жак и Габриэлла выглядели очень стильно и мило. Они держались за руки, а раньше их отец князь Альбер II рассказывал журналистам, что сын Жак всегда поддерживает сестру Габриэллу на публичных мероприятиях. Вот и на этом Жак держал сестру за руку, когда вспыхивали фотокамеры.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Associated Press

Ранее мы показывали фото, как семья выглядела на этом же празднике в 2024 году.

Княгиня Шарлин с детьми Жаком и Габриэллой / Фото: Getty Images

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